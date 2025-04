Franco Navarro criticó el arbitraje de Joel Alarcón en victoria de Alianza Lima sobre Garcilaso

A pesar de la victoria blanquiazul en tierras incaicas, el director deportivo fue crítico del árbitro de turno por no haber cobrado faltas muy desleales. "No se puede permitir arbitrajes como el de Alarcón. Tiene mucha experiencia y no se puede equivocar de la forma que se equivoca hoy. Permitir la agresividad con mala intención y no cobrar una falta tan alevosa y tan evidente que el línea termina pidiendo disculpas hasta el final”, dijo a través de las cámaras de L1MAX.