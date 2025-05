Alianza Lima impacta con sorpresiva decisión sobre Bassco Soyer para partido ante Sport Boys

Uno de los jugadores que logró dejar buenas sensaciones en Alianza Lima fue Bassco Soyer. El atacante blanquiazul se estrenó como titular en el pasado encuentro ante Alianza Universidad, anotando el primer gol de los dirigidos por Néstor Gorosito para encaminar la victoria en Matute.

Bajo este panorama, el popular 'Pipo' ha ido observando el rendimiento del delantero de 18 años para que sea una gran alternativa en el primer equipo. Dado el contexto que vive el plantel, todo apunta a que recibirá el respaldo del comando técnico para que sea titular ante Sport Boys.

Según informó el periodista Gerson Cuba, Bassco Soyer está dentro del once que viene trabajando Alianza Lima para llevarse los tres puntos ante Sport Boys. Se sabe que es un duelo clave en el Torneo Apertura, por lo que Gorosito se mantendrá firme en poner a aquellos futbolistas que están en óptimas condiciones.

"Bassco Soyer apunta nuevamente a ser titular mañana en Alianza Lima", se lee en las redes sociales del periodista.

Bassco Soyer quiere ganarse un lugar en el primer equipo de Alianza Lima.

Tras el partido ante Alianza Universidad, en el que Alianza Lima se quedó con la victoria de 2-0, Bassco Soyer dio declaraciones y expresó su sentir al debutar como titular en el conjunto blanquiazul, y anotar un gol para cumplir uno de sus primeros sueños como futbolista profesional.

"Me sentí muy feliz, más que nada por el respaldo del equipo. Cuando supimos que iba a ser titular, uno a uno se acercó a darme consejos, a decirme que juegue con confianza. Obviamente muy feliz, es un sueño meter gol (…) Me enteré que iba a ser titular un día antes del partido, y todos mis compañeros, desde ese momento, me apoyaron al máximo", declaró a L1 MAX.

Posible alineación de Alianza Lima

Este sería el once de Alianza Lima para el partido ante Sport Boys: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garces, Trauco; Noriega, Ceppelini, Gaibor; Soyer, E. Castillo y Barcos.