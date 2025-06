Erick Noriega confirmó cuál será su futuro tras múltiple ofertas: ¿Se va o se queda en Alianza?

En los últimos días, los rumores sobre una posible salida de Erick Noriega de Alianza Lima han ganado fuerza. El polifuncional volante estaría en la mira de hasta 5 ligas competitivas del extranjero, lo que ha generado expectativa entre hinchas y medios. Es por eso que, durante una entrevista dejó en claro su futuro.

Erick Noriega definió seguir en Alianza Lima

Durante una reciente conversación con la prensa, el futbolista de 23 años, apodado ‘El Samurai’, rompió su silencio y aclaró cuál es su prioridad para lo que resta de la temporada 2025 al estar en el radar de equipos de Brasil, Argentina, España, Rusia y México. Con esto, Erick Noriega despejó las dudas sobre su futuro inmediato y dejó claro que su prioridad es seguir defendiendo la camiseta de Alianza Lima.

"Estoy muy enfocado en Alianza. No sería adecuado estar pensando en irme al extranjero cuando tenemos el campeonato ahí. Si se tiene que dar más adelante, será así. Ahorita estoy concentrado en Alianza y voy a dar todo por el club, nada más”, destacó.

Video: América TV

Noriega sobre Alianza Lima y Gaspar Gentile

A su vez, consultado sobre la actualidad del Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1, Noriega fue tajante: “Se va a ver hasta la última fecha quién es el campeón del Apertura. El que falla, pierde. No podemos fallar en nada”.

El futbolista también fue interrogado sobre los rumores de la posible llegada de Gaspar Gentile al club. Aunque no confirmó nada, elogió al jugador argentino: “Es un excelente jugador, lo he enfrentado varias veces. La verdad, no sé mucho del tema, pero si llega, es más que bienvenido. Sé que nos va a aportar un montón”, afirmó.

Erick Noriega y contrato con Alianza Lima

El mediocampista tiene vínculo con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2028. Sin embargo, su futuro podría cambiar si un club del extranjero decide activar su cláusula de salida, la cual asciende a seis millones de dólares. Cualquier negociación dependerá de la voluntad del club comprador y de la dirigencia aliancista.

Erick Noriega con Alianza Lima 2025

Durante el primer semestre del 2025, Erick Noriega fue una pieza clave en el esquema de Alianza. En el Torneo Apertura, jugó 11 de 13 partidos, anotó 1 gol y fue fundamental para las victorias del cuadro blanquiazul. En la Copa Libertadores, participó en 11 partidos, brindó 1 asistencia y fue vital en la clasificación desde las fases previas, incluyendo un triunfo histórico ante Boca Juniors.