Erick Noriega sorprende con categórico calificativo a Gentile tras interés de Alianza: "Es un..."

Alianza Lima inició el 2025 enfocado en ganar el título nacional de la Liga 1, por ello, se enfocó en el mercado de pases con importantes refuerzos del extranjero con los que hizo historia en la fase previa de la Copa Libertadores. A poco del final del Torneo Apertura, el nombre del delantero Gaspar Gentile también se sumó como posibilidad y Erick Noriega se pronunció.

Cabe señalar que el atacante de Cienciano ha tenido un buen rendimiento en el cuadro imperial, por ello, entró en carpeta del conjunto blanquiazul para lograr los objetivos del plantel, entre ellos llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana al clasificar a los octavos de final.

¿Qué dijo Erick Noriega sobre Gaspar Gentile?

Gaspar Gentile es una de las figuras de la Liga 1 2025 | Foto: Cienciano

La figura blanquiazul habló del fichaje de Gaspar Gentile, atacante de ‘El Papá’, quien ha sido tendencia en los últimos días por su acercamiento a La Victoria para convertirse en nuevo jugador del equipo de Néstor Gorosito.

“Es un excelente jugador. Lo he enfrentado varias veces. No sé del tema, ni tampoco he preguntado nada. Si llega, bienvenido sea. Sé que nos va aportar un montón”, dijo.

Asimismo, el popular ‘Samurái’ se refirió al Torneo Apertura, el cual está a pocas fechas de llegar a su fin y lucha junto a Universitario de Deportes en la cima de la tabla de posiciones.

“Hay un montón de equipos que están peleando la cima, el torneo está bastante apretado, se verá hasta la última fecha quién será el campeón del Apertura, hay que estar enfocados, el que falla pierde. El grupo está muy unido, estamos bastante bien y tenemos que reflejarlo mañana dentro del campo”, agregó.

Gaspar Gentile: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Gaspar Gentile tiene un valor en el mercado actual de 400 mil €.