Cienciano definió futuro de Cueva y Gentile tras interés confirmado de Emelec y Alianza

El Torneo Apertura 2025 se reinicia tras el receso por las Eliminatorias 2026 y los diversos equipos se preparan para la parte final del campeonato, uno de ellos es Cienciano. Sin embargo, los hinchas de ‘El Papá’ se llevaron una gran sorpresa al conocer que Christian Cueva y Gaspar Gentile, dos de sus figuras, dejarían el plantel para unirse a Emelec y Alianza Lima respectivamente.

La noticia se dio a conocer en medio del desarrollo de la Liga 1 y luego de haber clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, generando debate entre los aficionados que esperaban contar con ellos para cumplir con los objetivos. Ahora, y antes de que vuelva a rodar el balón, el club imperial sorprendió con una publicación.

¿Qué dijo Cienciano previo al inicio del Torneo Apertura?

De acuerdo a sus recientes publicaciones vía redes sociales, Cienciano anunció su lista de futbolistas que estarán ante Cusco FC, el cual no contará con uno de sus dos figuras anteriormente mencionadas: “¡Convocados! Lista de jugadores convocados para el partido ante Cusco FC por la fecha 15 de la Liga 1”.

De acuerdo a la nómina, aparece el delantero argentino Gaspar Gentile; sin embargo, Christian Cueva no figura mientras se define su futuro con Emelec de Ecuador. Como se recuerda, el presidente del club, Jorge Guzmán, reveló que aún no tienen nada cerrado con ‘Aladino’, figura de ‘El Papá’ y explicó las razones.

"No lo hemos presentado como jugador de Emelec porque no lo es, es obvio que tenemos interés en el jugador, y estamos buscando que se solucione su tema. Hoy he hablado con dirigentes de Cienciano y me dijeron que ayer estaba finiquitando su situación con Cienciano, y si eso se da podemos presentar al jugador en Ecuador, mientras tanto no", dijo.

