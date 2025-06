Alianza Lima consiguió una victoria por la mínima ante Comerciantes Unidos en un duelo pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, el partido quedó marcado por una nueva polémica arbitral luego de que el árbitro Michael Espinoza anulara un gol a favor del cuadro cutervino en los minutos finales, tras revisar el VAR.

PUEDES VER: Alianza Lima será campeón del Torneo Apertura si logra este único resultado

El ex presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui, se pronunció en diálogo con Radio Ovación y fue claro al señalar que el gol debió validarse. “El gol no debió invalidarse. No hablamos de inmediatez. Lo que se observa es un mal gesto técnico del jugador de Comerciantes Unidos, el balón choca involuntariamente en su mano y sigue en juego. Hay que precisar si fue una mano deliberada o no, y para mí, no lo fue”, afirmó.

Matías Sen había anotado el gol del empate, pero fue anulado por una mano previa

Reátegui también explicó cómo se interpreta la “inmediatez” en el reglamento actual: “Inmediatez es acto seguido. Esto no puede aplicarse si un equipo realizó varios toques, como tengo entendido que ocurrió. Ya no se puede hablar de inmediatez. Acá lo que hay que establecer es si la mano fue deliberada o no”.

Además, subrayó que cada jugada debe analizarse individualmente: “No todas las jugadas son iguales. A veces queremos comparar una con otra, pero en la jugada de anoche no hubo inmediatez”, agregó. Por último, el exárbitro recordó que en el fútbol moderno, muchas acciones se definen en milésimas de segundo: “Los jugadores deben entender que se juega al límite. Quieren sacar la mano y no siempre se puede”.

Miguel Scime reveló que el gol anulado a Comerciantes Unidos sobre Alianza Lima es un error arbitral

El asesor FIFA publicó un video en su canal de YouTube donde dio su postura sobre el gol anulado a Matías Sen en el partido entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima. En su análisis, no dudó en señalar los errores arbitrales cometidos en la jugada y enfatizó que el tanto fue mal invalidado.

Árbitro FIFA se pronunció tras gol anulado a Comerciantes Unidos

"El VAR debe intervenir únicamente ante errores claros y obvios. En esta situación, el contacto con la mano fue mínimo, natural, no deliberado y no influyente en el desarrollo posterior de la jugada. Por tanto, la intervención del VAR fue innecesaria y la decisión final de anular el gol fue incorrecta", expresó en la descripción de su video.