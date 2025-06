Gaspar Gentile dio categórico mensaje tras firmar por Alianza Lima y dejar Cienciano

Alianza Lima inició el 2025 enfocado en lograr todos los objetivos, siendo el título nacional de la Liga 1 el más importante, por ello, potenciaron el plantel con importantes elementos que llegaron del extranjero. Ahora, a poco de finalizar el Torneo Apertura, ya piensa en lo que será el Clausura y fichó a Gaspar Gentile.

El delantero argentino, una de las figuras de Cienciano en la temporada, dejó el Cusco para iniciar una nueva historia en su carrera con la camiseta blanquiazul. De esta manera, el club de La Victoria lo anunció por todo lo alto y quedó listo para demostrar todo su talento en la segunda parte de la temporada.

¿Qué dijo Gaspar Gentile tras ser oficializado en Alianza Lima?

“Le agradezco al hincha de Alianza Lima por el cariño que me ha brindado desde que se supo mi llegada y me sacrificaré en la cancha”, dijo el ex atacante del cuadro imperial.

¿Gaspar Gentile puede disputar la Copa Sudamericana con Alianza Lima?

Alianza Lima no solo tiene para disputar la Liga 1 Perú, sino también tiene otro encuentro vital por la Copa Sudamericana 2025. La gran pregunta es si Gentile puede jugar el torneo nuevamente, pero ahora con el cuadro íntimo y no con Cienciano. La respuesta es que sí puede. Así que Néstor Gorosito lo puede tener en cuenta para los próximos partidos ante Gremio por los playoffs de dicho torneo internacional.