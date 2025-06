Gaspar Gentile sorprendió al revelar pieza clave para su fichaje por Alianza Lima: "Me habló..."

Con el objetivo de lograr el título nacional, Alianza Lima ya empezó a reforzarse para afrontar el último semestre del año y anunció la incorporación de Gaspar Gentile, proveniente de Cienciano. Luego de ser anunciado, el delantero sorprendió a los hinchas al revelar que un personaje del club 'íntimo' lo llamó para hacer posible su llegada. ¿De quién se trata?

Gaspar Gentile reveló a pieza clave para fichar por Alianza Lima

El atacante de 30 años brindó una entrevista para L1 MAX donde entre otros temas, fue consultado por como se dio su fichaje por el cuadro comandado por Néstor Gorosito y sorprendió al revelar que Franco Navarro lo contactó para persuadirlo para que firme contrato.

"Tuve a Franco Navarro como entrenador, sí me habló (para fichar por Alianza) y me comentó un poco de toda la situación. Pero, la verdad que no hizo falta convencerme tanto, porque yo ya tenía ganas de estar acá", expresó.

Video: L1 MAX

Cabe recalcar que, el actual director deportivo de Alianza Lima y Gentile coincidieron en UTC durante 2022, cuando el directivo fungía como DT del elenco cajamarquino.

¿Por cuánto tiempo firmó contrato Gaspar Gentile con Alianza Lima?

Gaspar Gentile ha tenido una asombrosa temporada con Cienciano, donde fue pieza clave para la clasificación a octavos de final. Es por ello que, el cuadro 'íntimo' buscó asegurar al jugador por una gran cantidad de tiempo. Según se pudo conocer, el jugador nacionalizado peruano firmó su vínculo hasta finales de la temporada 2027.

¿Cuánto vale Gaspar Gentile?

Según la web de Transfermarkt, el habilidoso futbolista de 30 años tiene un valor de mercado de 400 mil euros, habiendo logrado su máximo histórico en 2022 con 700 mil euros.