Guzmán y su firme confesión sobre Barcos y Guerrero antes de salir de Alianza: "Tiene un..."

Alianza Lima tiene un nuevo jugador en el exterior y estamos hablando de Víctor Guzmán. El joven y talentoso delantero aliancista tuvo una conversación con un medio local en donde confesó qué le dijo Paolo Guerrero, Hernán Barcos y el técnico Néstor Gorosito antes de partir a Europa para vestirse con la camiseta del Sporting de Lisboa.

En la conversación con L1MAX, Guzmán fue consultado sobre si había tenido alguna conversación con los delanteros de su equipo, dado que Guerrero y Barcos han jugado en otros países y en grandes ligas como el Brasileirao o la Bundesliga. Ante esto, hizo una firme confesión que sorprenderá a todos los hinchas íntimos.

En primer lugar, dio a entender que no tuvo una conversación de último momento con Hernán Barcos, pero que en el transcurso del año sí pudo hablar con el ariete argentino de 41 años. Además, dejó claro que no fue el único, ya que Paolo Guerrero, también de 41, y el entrenador Néstor Gorosito hablaron para darle un consejo. Además, dejó en claro que el DT argentino fue una de las últimas personas en sentarlo para charlar.

"Con Hernán Barcos sí he conversado, no en los últimos días, pero durante el año me ha venido aconsejando y demostrándome que tiene un cariño hacia a mí. Con Paolo Guerreo también he conversado. Lo último si con el profe 'Pipo' conversé en los últimos días, que me dijo que siga luchando por mí, por mi familia y que tenía las condiciones de surgir y salir adelante, que aprovechara esta oportunidad también", confesó.

Víctor Guzmán explicó en dónde jugará cuando llegue a Sporting de Lisboa

Por otro lado, Víctor Guzmán explicó cómo será su llegada al Sporting de Lisboa. El delantero de 19 años confesó que no llegará al equipo principal del club portugués, sino a la categoría sub-23, donde buscará demostrar para ser considerado y jugar en la primera división del país de Cristiano Ronaldo.

"Mi representante me ha explicado que la idea es que vaya a la sub 23, conforme vaya avanzando tendría que tener mi oportunidad en el primer equipo. Voy a llegar a trabajar, se que va a ser difícil y complicado, pero ahí se va a ver si estoy hecho para jugar al fútbol de verdad", expresó.

Víctor Guzmán y un posible retorno a Alianza Lima

Por último, habló sobre un futuro retorno a la Liga 1, ya que podría volver al fútbol peruano, pero otros equipos que no son Alianza podrían ficharlo para su club. "No me ha tocado jugar mucho, pero he aprendido bastante mirándolos (a Guerrero y Barcos), me va a servir en el futuro. Eso es, creo, lo que todo jugador de Alianza quiere hacer cuando sale. Si regreso, en su momento, claramente va a ser para ir a Alianza Lima", concluyó.