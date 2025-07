Josué Estrada dio impactante confesión tras posible fichaje por Alianza Lima: "Siempre..."

Alianza Lima sigue dando la hora y consiguió una contundente goleada por 5-0 y con ello, se mantiene en la pelea por el Torneo Apertura. No obstante, la directiva sigue moviéndose en el mercado de pases para pelear el título del Clausura y estarían cerca de concretar la llegada del Josué Estrada para dar un salto de calidad en la defensa.

Recientemente se informó que este fichaje estaría seriamente encaminado y, a falta de oficialización, el lateral peruano se convertirá en el segundo refuerzo del elenco 'íntimo' para el segundo semestre del año, sumándose a Gaspar Gentile.

Josué Estrada dio impactante confesión tras posible fichaje por Alianza Lima

En medio de este interés, Estrada sigue concentrado con Cienciano y recientemente fue titular en el empate ante Sporting Cristal por la fecha 18 del Apertura. Una vez finalizó este encuentro, el exjugador de Universitario declaró para Jax Latin Media en la zona mixta, donde fue consultado por su fichaje a la escuadra blanquiazul.

Al respecto, el futbolista de 28 años intentó evitar responder directamente sobre su posible llegada a Matute, pero sorprendió al asegurar que regresar a Lima es una de las cosas que siempre ha deseado, pero que hasta ahora no había podido lograr.

Video: Jax Latin Media

"Es algo que estaba esperando hace mucho tiempo, ya hace varios años me ha estado pasando de poder regresar a Lima, pero no se llegó a concretar. Si se da, bienvenido sea y voy a ir con todo. Es algo que he querido siempre y me he querido demostrar a mi mismo, y si se da la oportunidad, bienvenido sea", expresó.

¿Cuánto pagará Alianza Lima por Josué Estrada?

Según se pudo conocer por el mismo Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, el lateral derecho tiene una clausula de recisión de 300 mil dólares. De esta manera, la directiva de Alianza Lima deberá hacer un gran desembolso para hacerse con los servicios del jugador.

Josué Estrada: ¿En qué equipos ha jugado?