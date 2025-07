Pedro García y su contundente advertencia a Sergio Peña tras llegar a Alianza Lima: "Callar..."

No cesa el remesón que Alianza Lima ocasionó con el fichaje de Sergio Peña, quien llega para hacer más fuerte al cuadro dirigido por Néstor Gorosito y a pelear al máximo en la lucha por el título nacional, sin embargo, hay voces que advierten la 'explosión' interna que podría haber en el ambiente de La Victoria.

Pedro García es uno de los que se adelanta con lo que podría pasar en el club 'blanquiazul' si el exjugador del Paok mantiene su temperamento contra los hinchas que, como es habitual, le exigirán su mejor nivel tanto en el Torneo Clausura como en la competencia de la Copa Sudamericana.

En el programa 'Doble Punta', el periodista deportivo aseguró que la relación entre Sergio Peña y la afición se puede encender si el seleccionado nacional pretende silenciar la presión de los aficionados, y por el contrario, recomienda que se enfoque que demostrar que está en forma y con todo su compromiso para Alianza Lima.

Alianza Lima anunció a Sergio Peña

"No le va a sumar hacer el gesto de ‘cállense’. Él no tiene que callar a nadie y no tiene que mandar a callar a nadie. La gente se callará sola en la medida en que él cumpla con una gran presentación, su buen fútbol, con hacer goles, con hacer jugar, con demostrar que valió la pena volver al Perú y puntualmente a Alianza Lima", enfatizó Pedro García.

Asimismo, García advirtió que esos posibles gestos de parte de Sergio Peña podrían causar antipatía: "No le sumará nada si está con la cabeza pensando ‘tengo que callarlos’ o con la bronca interna de ‘estos me putean’; eso es interno. No creo que le sume públicamente porque se hace antipático".