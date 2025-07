Hernán Barcos rompe su silencio tras perder el Apertura y deja fuerte mensaje: "Nosotros y..."

Alianza Lima no logró su cometido de ser campeón del Torneo Apertura y ahora regresó a Lima en busca de mentalizarse para su debut en la Copa Sudamericana. En medio de esta desazón, Hernán Barcos tomó la palabra ante la prensa y expresó su sentir tras el empate en Cajabamba ante UTC.

En primera instancia, el 'Pirata' fue tajante al decir que no supieron ser efectivos ante el conjunto de Cajamarca. Sabían de la necesidad de hacer goles ante el cuadro rival, pero fallaron en situaciones claves que esperan mejorar de cara a los siguientes compromisos.

Siguiendo esa línea, el experimentado delantero afirmó que una de las falencias que no les permitió celebrar en el Torneo Apertura fue el hecho de no hacerse fuertes en casa. Esos puntos le terminaron costando el campeonato, por lo que analizaron todos los aspectos para no cometer el mismo error.

"No se nos dieron las cosas, no pudimos hacer goles, creamos bastantes situaciones pero no pudimos concretar. Ahora a pensar en el Clausura y en la Sudamericana. El Apertura lo perdemos nosotros y ahora hay que seguir trabajando para no cometer el mismo error. Debemos tener más contundencia, perdimos muchos puntos de local que no debemos perder", declaró.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfoca en el duelo ante Gremio por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025. Dicho compromiso será el miércoles 16 de julio a partir de las 19:30 horas locales (21:30 horas de Brasil).