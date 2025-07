DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, tomó inesperada medida de último momento con el equipo

No falta mucho para vivir el partidazo entre Gremio vs Alianza Lima por la vuelta de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025. El plantel blanquiazul llegó con mucha anticipación a Porto Alegre e hizo un trabajo previo en el campo de Internacional. Justamente, tras esta labor en Brasil, se ha revelado una medida que decidió de último momento el estratega argentino, Néstor Gorosito.

En palabras de la periodista Ana Lucía Rodríguez de L1 MAX, se conoció que el popular 'Pipo' no paró un once en el campo de Porto Alegre para definir su alineación. De hecho, solo se dedicó a tres aspectos: definición, pelota parada y penales.

Justamente sobre este último punto, se recuerda la vez que Alianza Lima trabajó este aspecto previo al choque ante Boca Juniors en La Bombonera por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. En aquella oportunidad, los blanquiazules perdieron de visita, pero no bastó para que lo superen en el marcador global. Ya en la definición por penales, los de 'Pipo' Gorosito sacaron lustre de esa preparación y eliminaron a los 'xeneizes'.

De esta manera, queda claro que Gorosito no quiere dejar nada al hacer en caso el partido se les complique en Porto Alegre. Sabe que el conjunto Tricolor ha recuperado ha dos piezas claves, siendo uno de ellos su goleador Martín Braithwaite, por lo que no es descabellado sufrir en Brasil por este cotejo de vuelta de Playoffs de Sudamericana.

"Alianza Lima entrenó por la tarde en el complejo del Inter. A partir de las 4 de la tarde. Supimos que no fue a parar el once, no hizo partido de práctica. El trabajo fue mucha definición, trabajaron penales y balón parado. Eso trabajó 'Pipo' Gorosito", informaron en L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

¿Quiénes patearán penales en Alianza Lima en caso haya igualdad con Gremio?

Como se recuerda, en el duelo entre Boca Juniors vs Alianza Lima los ejecutantes en penales fueron los siguientes: Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Erick Noriega y Pablo Lavandeira. A comparación del equipo de hoy en día, solo 'Lava' no está presente por una lesión, por lo que los jugadores a tomar responsabilidad en caso de ser necesario serían Sergio Peña, Kevin Quevedo o Gaspar Gentile.