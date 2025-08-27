0

Gorosito dio importante anuncio sobre su futuro en Alianza Lima: "Ellos manifestaron..."

Néstor Gorosito habló sobre su continuidad en Alianza Lima. El DT argentino fue claro y dio importante noticia a los hinchas blanquiazules.

Jesús Yupanqui
Néstor Gorosito dio importante mensaje sobre su futuro en Alianza Lima
Néstor Gorosito dio importante mensaje sobre su futuro en Alianza Lima | Líbero
A punta de esfuerzo y trabajo, Néstor Gorosito se ganó el cariño de los hinchas de Alianza Lima. El estratega argentina tiene contrato con los blanquiazules hasta final de temporada y desde el club expresaron su anhelo de renovar su vínculo contractual.

En una entrevista con ESPN, Gorosito habló sobre su futuro. El estratega señaló que en los próximos días se reunirá con los directivos de Alianza Lima para definir su continuidad. Su objetivo es cerrar negociaciones en septiembre.

"Uno siempre la ilusión demás, de apuntar a más, pero la verdad estamos muy bien en el club, tenemos buen trato con la gente, hay muy buena relación. Somos respetuosos, no nos metemos donde no nos corresponde. Perú es un país bonito, se come bien, se vive tranquilo", indicó Gorosito.

'Pipo' agregó que fue claro con Alianza Lima y les dijo que en septiembre quiere definir todo. Gorosito cumplió con las expectativas y su deseo es lograr el título nacional con los blanquiazules.

Néstor Gorosito habló sobre su futuro en Alianza Lima

"Yo hablé con ellos y les dije que en septiembre quería definir mi futuro porque en mi cuerpo somos 5, quería tener claro porque si no debemos buscar trabajo para el año que viene. No quería llegar a diciembre y que me digan que no porque ya tenemos 9 meses de trabajo y ya saben mi forma de ser y trabajar. Ellos manifestaron que quieren que nos quedemos y en estos quince días hablaremos si para sí o para no", puntualizó.

Nestor Gorosito habló sobre los incidentes entre U de Chile vs Independiente

El DT de Alianza Lima indicó que están atentos a las medidas que tomará la Conmebol con Independiente y la U de Chile. Gorosito se mostró emocionado con la opción de disputar las semifinales de la Copa Sudamericana de manera directa.

"La resolución tiene que ser ejemplar. Se debe cumplir reglamentariamente lo que corresponda. Para mí sería muy lindo, si uno puede pasar a semifinales sin jugar, siempre es mejor. No es fácil para CONMEBOL impartir justicia en este caso. Me parece que debería haber un reglamento que diga que hacer si pasan estas cosas", señaló Gorosito.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

