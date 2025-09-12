Alianza Lima vs Universitario: el duelo clave que podrá definir al próximo campeón de la Liga

Alianza Lima y Universitario de Deportes están en búsqueda de salir campeones nacionales por la Liga 1. No obstante, no es su único objetivo al final del año, ya que la categoría Sub-18 de ambos clubes se enfrentará en las semifinales de la Liga Nacional Sub-18. El ganador de este encuentro podrá definir al campeón nacional al final del año.

Alianza se enfrentará a Universitario y el ganador podrá salir campeón de la Liga

Por su parte, Alianza logró vencer 7-0 a UTC en los cuartos de final de la Liga Nacional Sub-18. Esta contundente victoria ocasionó que el cuadro íntimo clasificara a las semifinales de dicho torneo, y ahora su próximo rival será su clásico contrincante, Universitario.

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por las semifinales de la Liga Nacional Sub-18.

En tanto, Universitario de Deportes goleó 7-1 a Cienciano del Cusco en los cuartos de la Liga Nacional. Esta victoria en el gran enfrentamiento permite al equipo crema clasificar a las semifinales, donde se enfrentarán al conjunto íntimo.

El enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima será el primer duelo oficial entre ambos clubes en el torneo de menores y se llevará a cabo en una instancia de eliminación directa que determinará al próximo campeón Sub-18.

Además, según las reglas del certamen, el clasificado a la final de la Liga Nacional Sub-18 se definirá en un duelo de ida y vuelta. Es por eso que el cuadro blanquiazul y crema se enfrentarán dos veces."

El ganador del Alianza vs Universitario enfrentará al ganador del Melgar vs Sporting Cristal o Cusco FC en la gran final del campeonato juvenil, en un duelo de ida y vuelta.

Por otro lado, si Universitario de Deportes o Alianza Lima llegan a la final y se coronan campeones, podrán clasificar a la Copa Libertadores Sub-20 y también asegurar un lugar para su equipo en la Liga 3, en caso de que no tengan representación. Sin embargo, en el caso de ellos, esto no sucedería ya que cuentan con un equipo en dicho torneo.