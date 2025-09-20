La inesperada noticia que recibió Piero Cari tras no sumar minutos con Alianza Lima vs U de Chile

Alianza Lima igualó sin goles ante la U de Chile en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ahora está obligado a ganar en Coquimbo para acceder a las semifinales. En este encuentro, Piero Cari no sumó minutos pese a ser una de las figuras de la temporada y, tras ello, recibió una inesperada noticia que podría marcar un giro en su carrera.

Pese a que ya se encontraba recuperado de su lesión y estaba entre los convocados, el joven volante blanquiazul no recibió la confianza del DT Néstor Gorosito y se quedó sin sumar minutos en este enfrentamiento, permaneciendo en el banquillo durante todo el encuentro.

¿Qué noticia recibió Piero Cari tras no jugar con Alianza Lima?

Resulta que, luego de no haber tenido su oportunidad ante la Universidad de Chile, Piero Cari fue destacado por el portal internacional Transfermarkt, el cual decidió actualizar los valores del mercado y colocó al volante entre los más beneficiados.

Según detalló el portal especializado en fichajes, Piero Cari ha experimentado una importante revalorización en su cotización, pasando de 200 mil euros en junio a 550 mil euros en la actualidad. Este incremento se debe principalmente a que, antes de su lesión, era una pieza indiscutible en Alianza Lima y logró su anhelado debut con la selección peruana.

Piero Cari aumentó su valor de mercado, según Transfermarkt.

De esta manera, a sus 18 años, Cari sigue dando que hablar en el fútbol peruano y se ha consolidado como uno de los jugadores más prometedores de nuestro balompié. “En un fútbol que da pocas oportunidades a los jugadores jóvenes, Cari ha visto regular actividad y su interesante proyección generó su llamado a la selección peruana”, destacó el portal en su publicación.

Esta nueva valoración de mercado ha posicionado a Piero Cari como uno de los jugadores más cotizados de la escuadra victoriana. Actualmente, el volante se ubica como el noveno jugador más valioso del plantel.

Estadísticas de Piero Cari

Piero Cari se convirtió en una de las grandes revelaciones de Alianza Lima en esta temporada, pasando de disputar encuentros con las divisiones menores a consolidarse como titular en el primer equipo y recibiendo elogios de diversas figuras del fútbol peruano.

Piero Cari se consolidó como uno de los mejores en Alianza Lima.

A lo largo de la campaña, el joven volante blanquiazul ha disputado 17 partidos en todas las competiciones, acumulando cerca de 700 minutos en el campo. Si bien aún no ha logrado marcar, ha contribuido con 2 asistencias que reflejan su aporte al juego del equipo.

Piero Cari es pretendido en Europa

Piero Cari ha generado el interés de múltiples clubes por su gran desempeño. Incluso, se conoció por medio del periodista Gustavo Peralta que un equipo de Europa habría presentado una oferta para fichar al jugador. "Llegó una opción de Piero Cari para Europa pero no se valoró tanto porque quieren que acabe el año", mencionó en su momento el citado comunicador en el programa 'L1 Radio'.