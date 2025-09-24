0

Alianza Lima ya sabe lo que es ganar en Chile: así le fue siendo visitante en el país sureño

Alianza Lima visitará por duodécima vez Chile, un país donde ya sabe lo que es celebrar victorias en partidos oficiales. Conoce las estadísticas blanquiazules en tierras 'mapochas'.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima ya sabe lo que es ganar en Chile
Alianza Lima ya sabe lo que es ganar en Chile | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima quiere hacer historia en Coquimbo venciendo a Universidad de Chile y accediendo a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules ya saben lo que es ganar de visita en el país sureño y apunta a escribir un nuevo capítulo de gloria este jueves ante el 'Romántico viajero'.

Alianza Lima visita a U de Chile en Coquimbo

PUEDES VER: Partido de vuelta entre U de Chile vs Alianza Lima no será transmitido por ESPN ni Disney Plus

En total han sido 11 las veces que el conjunto blanquiazul jugó partidos oficiales -todas por Copa Libertadores- en tierras chilenas y pese a que su estadística general es negativa, se debe resaltar que también obtuvo tres victorias.

El primer triunfo fue justamente ante la U de Chile hace 53 años, cuando se impuso por 3-2, en el Estadio Nacional, por la fase de grupos de la campaña 1972. Ese mismo año cayó en su visita a Unión San Felipe por similar marcador.

Alianza Lima y su victoria 3-2 ante Universidad de Chile.

Alianza Lima y su victoria 3-2 ante Universidad de Chile.

Su siguiente victoria sería en la temporada 2004, frente a Cobreloa en el desierto de Calama gracias a un solitario gol de Jefferson Farfán, que a mitad de ese mismo año partiría al PSV Eindhoven.

Video: YouTube.

Finalmente, en este 2025, el elenco dirigido por Néstor Gorosito le ganó 2-1 a Deportes Iquique, con tantos de Hernán Barcos y Eryc Castillo. ¿Se repetirá la historia?

Alianza Lima vs Deportes Iquique

Alianza Lima se impuso 3-2 a Deportes Iquique.

Alianza Lima en Chile: saldo de enfrentamientos

Alianza Lima visitó 11 veces Chile, registando tres victorias, dos empates y seis derrotas. Será la primera vez que juegue en tierras 'mapochas' por un torneo oficial que no sea la Copa Libertadores.

Todos los partidos oficiales de Alianza Lima en Chile

  • Copa Libertadores 2025: Deportes Iquique 1-2 Alianza Lima (Fase 3)
  • Copa Libertadores 2024: Colo Colo 0-0 Alianza Lima (Grupos)
  • Copa Libertadores 2022: Colo Colo 2-1 Alianza Lima (Grupos)
  • Copa Libertadores 2019: Palestino 3-0 Alianza Lima (Grupos)
  • Copa Libertadores 2010: Universidad de Chile 2-2 Alianza Lima (Octavos)
  • Copa Libertadores 2007: Audax Italiano 1-0 Alianza Lima (Grupos)
  • Copa Libertadores 2004: Cobreloa 0-1 Alianza Lima (Grupos)
  • Copa Libertadores 2003: Cobreloa 4-0 Alianza Lima (Grupos)
  • Copa Libertadores 2002: Cobreloa 5-0 Alianza Lima (Grupos)
  • Copa Libertadores 1972: Unión San Felipe 3-2 Universidad de Chile (Grupos)
  • Copa Libertadores 1972: Universidad de Chile 2-3 Alianza Lima (Grupos)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. ¿Otro descendido? Se reveló cuándo se conocerá si Ayacucho FC será expulsado de la Liga 1

  2. Óscar Ibáñez dio fuerte opinión tras el anuncio de Manuel Barreto como DT de Perú: "Es muy..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano