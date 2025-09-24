Alianza Lima ya sabe lo que es ganar en Chile: así le fue siendo visitante en el país sureño

Alianza Lima quiere hacer historia en Coquimbo venciendo a Universidad de Chile y accediendo a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules ya saben lo que es ganar de visita en el país sureño y apunta a escribir un nuevo capítulo de gloria este jueves ante el 'Romántico viajero'.

En total han sido 11 las veces que el conjunto blanquiazul jugó partidos oficiales -todas por Copa Libertadores- en tierras chilenas y pese a que su estadística general es negativa, se debe resaltar que también obtuvo tres victorias.

El primer triunfo fue justamente ante la U de Chile hace 53 años, cuando se impuso por 3-2, en el Estadio Nacional, por la fase de grupos de la campaña 1972. Ese mismo año cayó en su visita a Unión San Felipe por similar marcador.

Alianza Lima y su victoria 3-2 ante Universidad de Chile.

Su siguiente victoria sería en la temporada 2004, frente a Cobreloa en el desierto de Calama gracias a un solitario gol de Jefferson Farfán, que a mitad de ese mismo año partiría al PSV Eindhoven.

Video: YouTube.

Finalmente, en este 2025, el elenco dirigido por Néstor Gorosito le ganó 2-1 a Deportes Iquique, con tantos de Hernán Barcos y Eryc Castillo. ¿Se repetirá la historia?

Alianza Lima se impuso 3-2 a Deportes Iquique.

Alianza Lima en Chile: saldo de enfrentamientos

Alianza Lima visitó 11 veces Chile, registando tres victorias, dos empates y seis derrotas. Será la primera vez que juegue en tierras 'mapochas' por un torneo oficial que no sea la Copa Libertadores.

Todos los partidos oficiales de Alianza Lima en Chile