- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Palmeiras vs River Plate
- Atlético Mineiro vs Bolívar
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
Alianza Lima ya sabe lo que es ganar en Chile: así le fue siendo visitante en el país sureño
Alianza Lima visitará por duodécima vez Chile, un país donde ya sabe lo que es celebrar victorias en partidos oficiales. Conoce las estadísticas blanquiazules en tierras 'mapochas'.
Alianza Lima quiere hacer historia en Coquimbo venciendo a Universidad de Chile y accediendo a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules ya saben lo que es ganar de visita en el país sureño y apunta a escribir un nuevo capítulo de gloria este jueves ante el 'Romántico viajero'.
PUEDES VER: Partido de vuelta entre U de Chile vs Alianza Lima no será transmitido por ESPN ni Disney Plus
En total han sido 11 las veces que el conjunto blanquiazul jugó partidos oficiales -todas por Copa Libertadores- en tierras chilenas y pese a que su estadística general es negativa, se debe resaltar que también obtuvo tres victorias.
El primer triunfo fue justamente ante la U de Chile hace 53 años, cuando se impuso por 3-2, en el Estadio Nacional, por la fase de grupos de la campaña 1972. Ese mismo año cayó en su visita a Unión San Felipe por similar marcador.
Alianza Lima y su victoria 3-2 ante Universidad de Chile.
Su siguiente victoria sería en la temporada 2004, frente a Cobreloa en el desierto de Calama gracias a un solitario gol de Jefferson Farfán, que a mitad de ese mismo año partiría al PSV Eindhoven.
Video: YouTube.
Finalmente, en este 2025, el elenco dirigido por Néstor Gorosito le ganó 2-1 a Deportes Iquique, con tantos de Hernán Barcos y Eryc Castillo. ¿Se repetirá la historia?
Alianza Lima se impuso 3-2 a Deportes Iquique.
Alianza Lima en Chile: saldo de enfrentamientos
Alianza Lima visitó 11 veces Chile, registando tres victorias, dos empates y seis derrotas. Será la primera vez que juegue en tierras 'mapochas' por un torneo oficial que no sea la Copa Libertadores.
Todos los partidos oficiales de Alianza Lima en Chile
- Copa Libertadores 2025: Deportes Iquique 1-2 Alianza Lima (Fase 3)
- Copa Libertadores 2024: Colo Colo 0-0 Alianza Lima (Grupos)
- Copa Libertadores 2022: Colo Colo 2-1 Alianza Lima (Grupos)
- Copa Libertadores 2019: Palestino 3-0 Alianza Lima (Grupos)
- Copa Libertadores 2010: Universidad de Chile 2-2 Alianza Lima (Octavos)
- Copa Libertadores 2007: Audax Italiano 1-0 Alianza Lima (Grupos)
- Copa Libertadores 2004: Cobreloa 0-1 Alianza Lima (Grupos)
- Copa Libertadores 2003: Cobreloa 4-0 Alianza Lima (Grupos)
- Copa Libertadores 2002: Cobreloa 5-0 Alianza Lima (Grupos)
- Copa Libertadores 1972: Unión San Felipe 3-2 Universidad de Chile (Grupos)
- Copa Libertadores 1972: Universidad de Chile 2-3 Alianza Lima (Grupos)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50