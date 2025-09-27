- Hoy:
Ceppelini y su promesa a la hinchada de Alianza Lima tras partido en Chile: “Vamos a...”
Los jugadores de Alianza Lima están enfocados en sumar más puntos en el Torneo Clausura 2025 luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana y así lo confirmó Pablo Ceppelini.
El futuro de Alianza Lima en la Liga 1 no depende ciertamente de ellos mismos, sino que deben darse otros resultados para que el cuadro blanquiazul vuelva a tener la esperanza de escalar posiciones. A pesar de ello, los futbolistas quieren darle una alegría a su hinchada luego de un año que trajo grandes alegrías en torneo internacionales.
Pablo Ceppelini es uno de los jugadores más resaltantes de Alianza Lima que dentro del campo ha ofrecido dinamismo al juego del club de La Victoria. Aunque el equipo de Néstor Gorosito quedó fuera de la Copa Sudamericana, ahora están concentrados en dejarlo todo en la cancha en lo que resta de la Liga 1.
"Pensar en adelante, vamos a centrarnos en el campeonato, pero sí corregir un montón de cosas, porque este equipo va a estar en la Libertadores del próximo año", fueron las palabras del uruguayo de 34 años que viste los colores blanquiazules.
¿Gorosito continuará en Alianza Lima?
Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, reveló que la continuidad de Néstor Gorosito no está en discusión asegurando que "Se queda, claro que se queda". La hazaña del director técnico argentino pudo haberse expandido de conseguir la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana, pero el conjunto íntimo y dirigentes ya están pensando en lo que será el próximo año y Gorosito será parte de él.
Los próximos partidos de Alianza Lima serán en Cusco frente a Cienciano el domingo 28 de septiembre, luego recibirán a Atlético Grau el miércoles 1 de octubre y finalizarán como visita ante Alianza Universidad el domingo 5.
