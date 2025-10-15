Néstor Gorosito y la drástica decisión que tomó con Guillermo Enrique en Alianza Lima

El Torneo Clausura 2025 se encuentra en la recta final y Alianza Lima intentará ganar todo lo que queda, siendo Sport Boys el primer rival a enfrentar en esta reanudación del campeonato tras la fecha FIFA. En ese contexto, los hinchas blanquiazules conocieron una sorpresiva noticia que tiene que ver con Guillermo Enrique.

Cabe mencionar que el jugador argentino es uno de los refuerzos de esta temporada que llegó para reforzar el plantel de Néstor Gorosito; sin embargo, el ‘Pipo’ llamó la atención con una inesperada decisión en medio de las informaciones sobre la posible llegada de Luis Advíncula a La Victoria.

¿Qué decidió Néstor Gorosito con Guillermo Enrique?

Resulta que previo al choque frente al elenco rosado de este jueves, Alianza Lima dio a conocer su lista de convocados en la que no figura el mencionado jugador. Ante esta duda sobre su ausencia, el periodista Gerson Cuba le respondió a un usuario en su cuenta de X: “Decisión técnica”.

De esta manera, el cuadro ‘íntimo’ no contará con Guillermo Enrique para este partido clave del Torneo Clausura que promete muchas emociones en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Un duelo en el que ambos equipos tiene la obligación de conseguir los tres puntos para ubicarse en una mejor posición en la tabla.

Con el título casi perdido, el equipo del ‘Pipo’ busca ganar todos los puntos posibles para así asegurar el segundo lugar del acumulado, lo que le permite clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de manera directa. Sin embargo, saben que el camino seguirá siendo complicado para conseguir el objetivo que les queda de la temporada.