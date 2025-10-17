Pedro García y su sorpresivo consejo a Gorosito sobre Piero Cari: "Un tercio de mi sueldo…"

Alianza Lima ganó a Sport Boys 3-1 en un intenso partido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 disputado en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Piero Cari fue una de las figuras del cuadro blanquiazul, anotando uno de los goles, por lo que Pedro García no dudó en pronunciarse.

El periodista deportivo se refirió a lo que fue el desempeño del volante peruano en este encuentro que se complicó por momentos para el entrenador Néstor Gorosito. Sin embargo, supieron encontrar los espacios y concretaron el triunfo que les permite ilusionarse con el segundo lugar de la tabla del acumulado.

¿Qué dijo Pedro García sobre el Alianza Lima de Néstor Gorosito?

“Hoy (Néstor? Gorosito debe decirle a (Piero) Cari 'un tercio de mi sueldo es tuyo’. Destrabó el partido. Cari le destrabó el partido. ¿Quién en Alianza jugó bien hoy?”, dijo Pedro García en el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP Noticias, destacando así el trabajo que hizo el habilidoso mediocampista.

Cabe precisar que el cuadro ‘íntimo’ pasó apuros en gran parte del encuentro, siendo Luis Urruti quien se encargó de marcar el 1-1 luego del gol de penal de Paolo Guerrero. Sin embargo, a los 63 minutos apareció Piero Cari para poner nuevamente arriba del marcador a Alianza Lima.

Este fue el primer gol del volante para alegría de todo el pueblo blanquiazul, ilusionando con su futuro en el equipo y todo lo que le puede seguir aportando al plantel. Cabe mencionar que a los 82 minutos, Pedro Aquino se encargó de ampliar la ventaja por 3-1, resultado que no se movería.

Piero Cari: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Piero Cari tiene un valor en el mercado actual de 550 mil €.