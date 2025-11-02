Alianza Lima eligió el estadio donde enfrentará a Universitario en la final del Clausura

¡Confirmado! Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes en la final del Torneo Clausura 2025, que se jugará a doble partido, y ya eligió el estadio en el cual disputará su encuentro de local. Vale precisar que ambos clubes accedieron a la definición por el título tras ganar sus respectivas semifinales.

Según informó el periodista Gerson Cuba, mediante su cuenta oficial de 'X', los blanquiazules utilizarán el Estadio Alejandro Villanueva para recibir a la 'U' en el partido que podría sacarlo bicampeón de la Liga Femenina. Recordemos que ya se llevó el Torneo Apertura y por ello si ahora se hacen con el segundo certamen de la temporada se convertirán en monarcas del fútbol peruano sin necesidad de playoffs.

Vale señalar que Alianza Lima clasificó a la final tras vencer 3-0 a Carlos Mannucci en Matute y englobar un total de 5-0, mientras que Universitario había empatado con Sporting Cristal 0-0 en el Estadio Alberto Gallardo, pero en Campo Mar selló su pase con un contundente 6-0. Ahora los dos clubes más importantes del Perú se enfrentarán.

Alianza Lima derrotó a Mannucci.

Además, existe la posibilidad de que hayan cuatro clásicos en lo que resta del año, esto solo si las merengues salen campeonas del Torneo Clausura. Estarían los dos ya mencionados más los otros dos por los playoffs de la Liga Femenina 2025.

Campeón clasifica a la Copa Libertadores 2026

El campeón del Clausura clasificará a la Copa Libertadores del 2026, mientras que el ganador absoluto de la Liga Femenina accederá a la edición 2027 del torneo internacional de clubes más importante de la Conmebol. Alianza Lima disputó el campeonato continental esta temporada y quedó eliminado en la Fase de Grupos.