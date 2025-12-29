Club de la Liga MX va con todo por volante de Alianza Lima: "Proyección a futuro"

Alianza Lima ha sido reconocido internacionalmente por ser cuna de grandes futbolistas que destacaron en el fútbol mundial. Sin embargo, no solo en el fútbol masculino ha logrado esta hazaña, ya que ahora en el femenino ha hecho que una volante con gran proyección y que nació de las divisiones menores del cuadro íntimo esté cerca de fichar por Cruz Azul de la Liga MX Femenino. Estamos hablando de Sashenka Porras.

Club de la Liga MX quiere fichar a volante de Alianza Lima para el 2026

Según informó la periodista Lucina Aparicio, Porras, de 20 años, es una de las principales candidatas para fichar por Cruz Azul, ya que desde México están muy interesados en contratarla para el 2026.

"La Liga MX Femenina ha puesto en la mira a jugadoras de la Liga Femenina peruana. Mía León ya está en Cruz Azul. Hay nombres en carpeta desde el 2024, uno de ellos es el de Sashenka Porras. Sin duda, un mercado atractivo con proyección a futuro en cuanto a la selección peruana", reveló en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Cruz Azul Femenino desea fichar a Sashenka Porras, figura principal de Alianza Lima.

Sashenka Porras es una de las mejores jugadoras del Alianza Lima Femenino, ayudando a que el club se coronara bicampeón durante el 2024 y 2025.

Sus goles y gran proyección han despertado el interés de Cruz Azul, estando ahora cerca de unirse a la Liga MX Femenil desde la Liga Femenina Peruana.

Esto podría concretarse debido a que Mía León, quien también es una jugadora juvenil de la cantera de Alianza Lima, logró fichar por Cruz Azul Femenino.

Y esto sería un gran indicativo de que el club mexicano tiene mucho interés en las jugadoras íntimas que tengan un gran futuro y destaquen en el primer equipo, siendo un gran proyecto a futuro.