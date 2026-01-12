Alianza Lima aseguró dos grandes refuerzos para sus próximos partidos: "Se sumaron a entrenamientos"

En Alianza Lima hay mucha ilusión por lo que se viene en esta nueva temporada y quieren lograr todos sus objetivos. Ahora el plantel blanquiazul se encuentra entrenando para disputar sus próximos amistosos en Uruguay. Los dirigidos por Pablo Guede no quedaron contentos tras caer 2-1 ante Independiente de Argentina.

Para aspirar a conseguir una victoria en el torneo internacional, Alianza Lima ha sorprendido con la incorporación de dos figuras y tendrían chances de jugar el próximo partido ante Atlético Unión. Se trata de Luis Advíncula y Luis Ramos. Ambos jugadores, que no estuvieron ante Independiente, ya reciben órdenes del comando técnico y estarían al 100%.

Luis Advíncula y Luis Ramos ya entrenan con Alianza Lima | Momento Deportivo

Luis Ramos había presentado unas molestias, por lo que decidieron no arriesgarlo. Al final, terminó viendo el partido ante Independiente desde la tribuna. En el caso de Luis Advíncula, el lateral no fue considerado porque recién se sumó al grupo tras estar en Perú cerrando su contratación. El 'Rayo' no tiene ningún problema relacionado a alguna lesión y haría su debut el miércoles próximo.

Posible once de Alianza Lima

El once de Alianza Lima vs Atlético Unión, en base al último partido ante Independiente, sería el siguiente: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Jairo Vélez, Sergio Peña, Eryc Castillo, Alan Cantero y Federico Girotti. Luis Ramos esperaría su oportunidad desde el banco de suplentes.

Próximo partido de Alianza Lima

El equipo de Pablo Guede sigue con su participación en la Serie Río de la Plata. Su segundo rival será el Club Atlético Unión de Argentina y el partido está programado para el miércoles 14 de enero.