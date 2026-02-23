RENIEC informa MALA NOTICIA a usuarios en oficina de Jesús María: servicios se limitarán desde el 23 de febrero
Ciudadanos que tengan trámites pendientes en la oficina de RENIEC en Jesús María, deberán estar atentos a las actualizaciones anunciadas.
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) compartió un importante comunicado en sus redes sociales para informar a toda la población de Jesús María acerca de una nueva medida tomada a partir de este lunes 23 de febrero, y la cual se extenderá aproximadamente hasta fin de mes.
Oficina de RENIEC en Jesús María no tendrá atención habitual / FOTO: RENIEC
La entidad utilizó su canal de Facebook oficial para detallar que durante 4 días, la oficina ubicada en Avenida Talara 130 del distrito de Jesús María, no tendrá atención completa para todo el público, pues recortará sus servicios a raíz de una intervención que se llevará a cabo en el espacio.
De acuerdo a los datos que brindó RENIEC por medio de sus redes sociales, el punto mencionado será renovado y mejorado a lo largo de esta última semana del mes, en miras a brindar una óptima asistencia a cada uno de los ciudadanos que acude para realizar su respectivos trámites.
Oficina de Jesús María solo tendrá dos servicios por renovaciones / FOTO: RENIEC
¿Qué pasará con la oficina de RENIEC en Jesús María?
RENIEC ha confirmado que esta oficina estará modificándose desde el lunes 23 de febrero, pues recibirá la ejecución de labores de mejora en cada uno de sus ambientes. Esto beneficiará a todos los vecinos y vecinas, pero limitará la atención por unos días.
Servicios habilitados en oficina de Jesús María
"Informamos a nuestros usuarios de la OR #JesúsMaría que del 23 al 27 de febrero solo se atenderá recojo de DNIe y orientación ciudadana, debido a trabajos de mejora en la oficina.", se lee en el mensaje publicado por RENIEC vía plataforma web.
¿Qué trámites están disponibles ONLINE?
- Renovación de DNIe (de DNI azul a electrónico y de electrónico a electrónico).
- Duplicado de DNIe (de DNI azul a electrónico y de electrónico a electrónico).
- Copias certificadas de actas.
- Rectificación de estado civil (de soltero a casado).
