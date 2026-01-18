- Hoy:
Explotó pirotecnia cerca de los jugadores de Alianza Lima en pleno partido ante Colo Colo - VIDEO
Gran susto se llevaron los jugadores de Alianza Lima tras la explosión de fuegos artificiales en la tribuna que está cerca del banco de suplentes. El partido se paralizó por unos minutos,
En el segundo tiempo del partido amistoso entre Alianza Lima y Colo Colo, los jugadores y cuerpo técnico blanquiazul se llevaron un susto tras la explosión de piroctenia en la tribuna occidente del estadio Parque Viera de Montevideo.
En la tribuna que está por el banco de suplentes de Alianza Lima explotaron fuegos artificiales. Esto desató la preocupación del plantel blanquiazul y obligó al árbitro a paralizar el compromiso amistoso por unos minutos.
Alianza Lima está disputando su último partido en la Serie Río de La Plata. En la primera mitad del compromiso, los blanquiazules se adelantaron en el marcador gracias al tanto de Paolo Guerrero.
El 24 de enero, Alianza Lima sostendrá su próximo partido amistoso ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul. Un duelo que despierta expectativas entre los hinchas.
