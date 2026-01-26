0

Mr. Peet lapida y manda a la banca a futbolista que perdió puesto de titular en Alianza: "No tiene..."

Alianza Lima modificará por completo su once titular tras la salida de importantes figuras y precisamente una de ellas ha sido criticada por Mr. Peet debido a su rendimiento.

Jasmin Huaman
Mr. Peet fue duro con jugador que era titular el año pasado en Alianza Lima.
Mr. Peet fue duro con jugador que era titular el año pasado en Alianza Lima.
Tras haber terminado la temporada pasada sin ningún título, para este año y con la llegada de Pablo Guede, Alianza Lima aspira a conquistar el campeonato local. El equipo Íntimo se reforzó con importantes futbolistas para luchar el puesto. Lamentablemente, uno que venía siendo titular perdió su lugar y ahora está siendo superado por uno de los refuerzos blanquiazules.

Alianza Lima disputó un partido amistoso ante Inter Miami como parte de la Noche Blanquiazul y esto sirvió para dejar en evidencia quiénes serían los futbolistas en los que confía Pablo Guede de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Mr. Peet lapida a jugador que perdió la titularidad en Alianza Lima

Durante el 2025, Alianza Lima contaba con Kevin Quevedo como uno de los jugadores más versátiles y desequilibrantes para la ofensiva del cuadro blanquiazul; sin embargo, esto parece que no se repetirá este año. Pablo Guede ha demostrado tener plena confianza en Gentile para sumar en el ataque y apunta a ser el titular en los próximos partidos. Mr. Peet destacó la entrega de Gaspar Gentile, quien llega de jugar en Cienciano y Deportivo Garcilaso.

"Gentile es sacrificio puro, jugador que trasciende sin pelota porque retarda, porque presiona. De la forma en cómo juega Pablo Guede, Gentile es titular. El sacrificio de Gentile, la presión que ejerce, no la tiene Quevedo. A Alianza le estaba haciendo falta gente arriba que retarde la salida del rival, que presione alto y Gentile te está dando eso. Guede lo ve como atacante y se convierte en el primer defensor de Alianza", indicó el comentarista deportivo.

(Video: Mr. Peet Channel)

Recordemos que la temporada anterior, Gentile no tuvo grandes oportunidades bajo la dirección de Néstor 'Pipo' Gorosito y solamente optaba por el cambio del jugador en partidos de altura. En el estilo de juego de Pablo Guede, el argentino parece encajar a la perfección y de momento ha demostrado tener buen rendimiento para generar presión en el rival.

Jasmin Huaman
