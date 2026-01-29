¡Una multitud! Plantel de Alianza Lima causó alboroto entre hinchas tras llegar a Huancayo

Sport Huancayo será el primer rival de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. El equipo de Pablo Guede confía en que puede conseguir los tres puntos, aunque el equipo de Mosquera no será nada fácil. Los blanquiazules tendrán que lidiar con varias bajas tras las separaciones del plantel y algunos lesionados. A pesar de todo, tienen el apoyo de su hinchada.

Una gran multitud de hinchas se hizo presente en las afueras del hotel de concentración de Alianza Lima en Huancayo para alentar a los jugadores previo al partido del día de mañana. El más requerido, como es costumbre, fue el delantero Paolo Guerrero. Seguro que el estadio estará repleto de blanquiazules.

Video: Jax Latin Media

Este partido será de vital importancia para los blanquiazules, pues a mitad de semana tendrán que viajar a Paraguay para jugar su primer partido en la Copa Libertadores 2026 ante Sportivo 2 de Mayo. Alianza Lima viene de descuidar el Apertura el año pasado y no quieren cometer el mismo error esta temporada. Buscan hacer un buen trabajo en ambos torneos.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs Sport Huancayo

Según lo que han venido prácticando en los entrenamientos, el once estaría conformado por: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. La sorpresa es Gianfranco Chávez, el ex Cristal vuelve a aparecer como pivote.

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo se jugará en el estadio IPD de Huancayo. El enfrentamiento está programado para el viernes 30 de enero a las 12:00 pm (hora peruana).