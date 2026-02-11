Tildan a Alianza Lima como el "Real Madrid peruano" y a Eryc Castillo como el "Vinicius ecuatoriano"

Desde que Alianza Lima destacó en la temporada 2025, se hicieron notar mucho más en el ámbito internacional. Ahora saben que 2 de Mayo sufrirá en Matute, a tal punto que comparan al club con el Real Madrid de España y a Eryc Castillo como Vinicius Jr. Con la llave en contra ante el equipo paraguayo, buscarán ganar esta noche para seguir avanzando en la Copa Libertadores.

En el programa Exitosa de Deportes se animaron a hacer esta tremenda comparación con el equipo español y sus jugadores, fue justo cuando conversaban con un periodista de Paraguay sobre el partido de esta noche. Este mismo tomó las comparaciones con gracia y remarcó que 2 de Mayo es capaz de eliminar a Alianza Lima. Se viene un partidazo.

Video: Exitosa Deportes

Alianza Lima jugó en Paraguay con un once titular inusual, esto le jugó en contra porque terminaron perdiendo 1-0 en los últimos minutos. Otra de las razones que los llevó a caer de visita fue la falta de precisión a la hora de estar frente al arco, los de Pablo Guede se fallaron varias ocasiones de gol. Si quieren acceder de manera directa deberán ganar por una diferencia de dos goles.

Eryc Castillo: la figura de Alianza Lima

El extremo ecuatoriano fue uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en la temporada 2025 y es por eso que le renovaron el contrato, sin su aporte no habrían llegado tan lejos en la Libertadores y Sudamericana. Viene de anotar 12 goles y repartir 6 asistencias, este año podría mejorar su marca personal.

Si sigue jugando así, lo que ocasionará es que equipos del extranjero se fijen en él y terminen vendiéndolo. Ya pasó con Erick Noriega, no se descarta que pase lo mismo con el ecuatoriano. En Matute se aseguraron con su renovación, así ganarían una gran suma si se termina dando su salida a otro club.