Alianza Lima y sus 4 bajas para el partido ante ADT por el Torneo Apertura de la Liga 1

Luis Blancas
Alianza Lima se enfrentará a ADT en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tras dar a conocer su lista oficial de convocados, el entrenador del equipo íntimo, Pablo Guede, optó por no incluir a cuatro jugadores: D'Alessandro Montenegro, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari.

Guede decidió convocar a 22 jugadores del plantel de Alianza para disputar el partido ante Asociación Deportiva de Tarma por la fecha 10 del Apertura de la Liga 1.

No obstante, el técnico blanquiazul también tomó la tarea difícil de no llamar a D'Alessandro Montenegro, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari.

D'Alessandro Montenegro, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari serán bajas de Alianza Lima ante ADT por Liga 1.

Alianza Lima no ha comunicado oficialmente una lesión importante por parte de los futbolistas mencionados; sin embargo, desde varias fechas atrás Pablo Guede no los viene utilizando ni sumando en la convocatoria final.

La lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a ADT por Torneo Apertura de la Liga 1

Arqueros

  • Guillermo Viscarra
  • Alejandro Duarte

Defensas

  • Luis Advíncula
  • Gianfranco Chávez
  • Josué Estrada
  • Marco Huamán
  • Mateo Antoni
  • Renzo Garcés

Volantes

  • Alan Cantero
  • Gaspar Gentile
  • Eryc Castillo
  • Jesús Castillo
  • Jairo Vélez
  • Esteban Pavez
  • Jussepi García
  • Kevin Quevedo
  • Fernando Gaibor
  • Zait Gonzáles
  • Jean Pierre Archimbaud

Delanteros

  • Luis Ramos
  • Paolo Guerrero
  • Federico Girotti

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

