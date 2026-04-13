Alianza Lima y sus 4 bajas para el partido ante ADT por el Torneo Apertura de la Liga 1
Alianza Lima se enfrentará a ADT por el Torneo Apertura de la Liga 2026, sin embargo contará con 4 sensibles bajas.
Alianza Lima se enfrentará a ADT en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tras dar a conocer su lista oficial de convocados, el entrenador del equipo íntimo, Pablo Guede, optó por no incluir a cuatro jugadores: D'Alessandro Montenegro, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari.
Alianza Lima y sus 4 bajas para el partido ante ADT por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Guede decidió convocar a 22 jugadores del plantel de Alianza para disputar el partido ante Asociación Deportiva de Tarma por la fecha 10 del Apertura de la Liga 1.
No obstante, el técnico blanquiazul también tomó la tarea difícil de no llamar a D'Alessandro Montenegro, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari.
D'Alessandro Montenegro, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari serán bajas de Alianza Lima ante ADT por Liga 1.
Alianza Lima no ha comunicado oficialmente una lesión importante por parte de los futbolistas mencionados; sin embargo, desde varias fechas atrás Pablo Guede no los viene utilizando ni sumando en la convocatoria final.
La lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a ADT por Torneo Apertura de la Liga 1
Arqueros
- Guillermo Viscarra
- Alejandro Duarte
Defensas
- Luis Advíncula
- Gianfranco Chávez
- Josué Estrada
- Marco Huamán
- Mateo Antoni
- Renzo Garcés
Volantes
- Alan Cantero
- Gaspar Gentile
- Eryc Castillo
- Jesús Castillo
- Jairo Vélez
- Esteban Pavez
- Jussepi García
- Kevin Quevedo
- Fernando Gaibor
- Zait Gonzáles
- Jean Pierre Archimbaud
Delanteros
- Luis Ramos
- Paolo Guerrero
- Federico Girotti
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90