0

La radical decisión que tomó Pablo Guede previo al Alianza Lima vs ADT en Tarma: "Trabajó..."

Alianza Lima necesita sumar tres puntos en Tarma y para ello, Pablo Guede ha venido trabajando en una importante medida que sorprendería a los aficionados blanquiazules.

Wilfredo Inostroza
Pablo Guede solo perdió un partido oficial como DT de Alianza Lima en Liga 1
Pablo Guede solo perdió un partido oficial como DT de Alianza Lima en Liga 1 | Foto: Carlos Félix | URPI - LR
COMPARTIR

La derrota en el clásico es pasado en Alianza Lima y ahora toda la mira está puesta en el partido frente a ADT en Tarma, donde buscará retomar la senda del triunfo para así mantener intactas sus posibilidades de ganar el título del Torneo Apertura. Con miras, este duelo, Pablo Guede puede presentar un cambio radical en su esquema.

Alianza Lima vs. ADT por la Liga 1 2026.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. ADT y dónde ver partido de la Liga 1 2026?

De acuerdo a la información difundida por Kevin Pacheco, el estratega argentino ha practicado jugar con dos puntas netos, que serían Luis Ramos y Federico Girotti. A Paolo Guerrero lo reservaría para el duelo del fin de semana ante Cusco FC.

"Es muy probable que el '9' titular sea Luis Ramos y ante Cusco el titular sea Paolo Guerrero. No descarto que pueda jugar con dos puntas en Tarma, con Ramos y Girotti. No lo descarto, porque es algo que trabajó durante la semana”, dijo el comunicador en el programa de Al L1mite, que se emite por L1 MAX.

Además, Pacheco sostiene que esta variación implica también un cambio de sistema y la utilización de tres defensores centrales. Recordemos que los blanquiazules venían jugando con 4-3-3.

"Si decide jugar con los dos puntas, podría estar la posibilidad de que cambie de sistema, que juegue con tres centrales, con un 3-5-2, con Chávez, Garcés y Antoni". agregó.

Alianza Lima y sus próximos partidos en Liga 1

  • ADT vs Alianza Lima | Martes, 14 de abril (3.15 p. m.)
  • Alianza Lima vs. Cusco FC | Sábado, 18 de abril (8.00 p. m.)
  • Atlético Grau vs. Alianza Lima | Domingo, 26 de abril (3.30 p. m.)
  • Alianza Lima vs CD Moquegua | Sábado, 2 de mayo (8.00 p. m.)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Seleccionado peruano dejó las filas de Sporting Cristal y firmó por club campeón nacional: "Libre"

  2. Se fue de Alianza Lima y retumba el mercado firmando por campeón peruano: "Bienvenido"

  3. Elejalder Godos arremetió contra figura de Alianza: “Hace 20 años, cargaba la maleta del utilero”

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano