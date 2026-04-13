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La radical decisión que tomó Pablo Guede previo al Alianza Lima vs ADT en Tarma: "Trabajó..."
Alianza Lima necesita sumar tres puntos en Tarma y para ello, Pablo Guede ha venido trabajando en una importante medida que sorprendería a los aficionados blanquiazules.
La derrota en el clásico es pasado en Alianza Lima y ahora toda la mira está puesta en el partido frente a ADT en Tarma, donde buscará retomar la senda del triunfo para así mantener intactas sus posibilidades de ganar el título del Torneo Apertura. Con miras, este duelo, Pablo Guede puede presentar un cambio radical en su esquema.
De acuerdo a la información difundida por Kevin Pacheco, el estratega argentino ha practicado jugar con dos puntas netos, que serían Luis Ramos y Federico Girotti. A Paolo Guerrero lo reservaría para el duelo del fin de semana ante Cusco FC.
"Es muy probable que el '9' titular sea Luis Ramos y ante Cusco el titular sea Paolo Guerrero. No descarto que pueda jugar con dos puntas en Tarma, con Ramos y Girotti. No lo descarto, porque es algo que trabajó durante la semana”, dijo el comunicador en el programa de Al L1mite, que se emite por L1 MAX.
Además, Pacheco sostiene que esta variación implica también un cambio de sistema y la utilización de tres defensores centrales. Recordemos que los blanquiazules venían jugando con 4-3-3.
"Si decide jugar con los dos puntas, podría estar la posibilidad de que cambie de sistema, que juegue con tres centrales, con un 3-5-2, con Chávez, Garcés y Antoni". agregó.
Alianza Lima y sus próximos partidos en Liga 1
- ADT vs Alianza Lima | Martes, 14 de abril (3.15 p. m.)
- Alianza Lima vs. Cusco FC | Sábado, 18 de abril (8.00 p. m.)
- Atlético Grau vs. Alianza Lima | Domingo, 26 de abril (3.30 p. m.)
- Alianza Lima vs CD Moquegua | Sábado, 2 de mayo (8.00 p. m.)
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