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Alianza Lima suma a futbolista de casi un millón de euros que lleva 7 partidos en su selección

Futbolista con partidos en su selección se ha sumado a los trabajos de Alianza Lima y quiere pelear el puesto para ganar el Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
Alianza Lima suma a futbolista en sus entrenamientos que lleva 7 goles con su selección.
Alianza Lima suma a futbolista en sus entrenamientos que lleva 7 goles con su selección. | Foto: X Alianza Lima
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Alianza Lima logró cerrar de gran manera la primera parte del certamen local con el título del Torneo Apertura 2026. El plantel liderado por Pablo Guede afrontó ciertas adversidades en el camino, como las bajas de algunos futbolistas que tenían la intención de sumar minutos y aportar al equipo a lo largo de cada jornada. Este es el caso de Luis Ramos, quien se perfilaba como el '9' blanquiazul para este año, pero un desgarro lo dejó fuera de la recta final del mencionado campeonato.

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Alianza Lima recupera a futbolista de casi un millón de euros

Luis Ramos registra un valor de mercado de 800 mil euros a sus 26 años, por lo que atraviesa uno de sus mejores momentos en lo deportivo. Sin embargo, un desgarro lo dejó fuera del Torneo Apertura y ahora recibió una buena noticia al incorporarse a los entrenamientos de Alianza Lima para llegar en óptimas condiciones al Clausura.

Según pudo conocer la edición impresa de LÍBERO, el ex América de Cali ya muestra un buen rendimiento en los trabajos físicos del plantel, por lo que ahora peleará el puesto de delantero con sus compañeros Paolo Guerrero y Federico Girotti.

Alianza Lima

Luis Ramos superó su desgarro y ya entrena con Alianza Lima.

Luis Ramos con la selección peruana

Luis Ramos ha sido convocado en varias oportunidades a la selección peruana y no ha podido convertir. Son siete los compromisos que ha disputado el atacante nacional con la camiseta de la Bicolor, pero aún no logra registrar anotaciones.

Lo cierto es que ahora el artillero trabaja con la institución blanquiazul y espera recuperar su mejor nivel en busca de mejores estadísticas para volver a ser considerado en futuras convocatorias del equipo nacional, hoy al mando de Mano Menezes.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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