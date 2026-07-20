Se reveló por qué Luis Ramos no hizo su debut con Alianza Lima en el Clausura: "Está..."
Se dieron detalles sobre las razones por las cuales Luis Ramos no pudo estar en el encuentro contra Sport Huancayo por el Torneo Clausura.
Alianza Lima se quedó con los tres puntos en su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1 ante Sport Huancayo por 2-1 en Matute. No obstante, un hecho que llamó la atención fue la no convocatoria de Luis Ramos, el delantero no pudo estar en el encuentro ante los de Huancayo; en su lugar entró Geray Motta. Esta decisión de Pablo Guede sorprendió a los hinchas íntimos.
Bajo este contexto, se dio a conocer información sobre el jugador y los motivos por los cuales le impidieron estar en este gran estreno blanquiazul.
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Se reveló por qué Luis Ramos no hizo su debut con Alianza Lima en el Clausura
De acuerdo a la información de la periodista Analú Rodríguez, Ramos se quedó fuera de la convocatoria por una lesión similar a la pubalgia. "Ramos está lesionado. Tiene como una pubalgia, por eso Pablo Guede no lo consideró para el partido", dio a conocer la comunicadora durante el programa L1 Max.
Es por esta lesión que el ex Cusco FC no pudo estar durante el partido contra ADT.
¿Hasta cuándo estará de baja Luis Ramos?
De momento, no se sabe cuanto tiempo estará fuera el jugador de 26 años. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la situación que envuelve a Ramos.
Luis Ramos no estuvo presente ante Huancayo
¿Cuándo juega Alianza Lima?
Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos este domingo 26 de julio por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará desde las 3.30 p. m. (hora peruana), donde el conjunto blanquiazul buscará sumar una nueva victoria para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.
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