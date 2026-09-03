Pablo Míguez, defensa de Juan Pablo II, rotundo sobre el duelo ante Alianza Lima: "Lindo partido"

Alianza Lima se medirá con Juan Pablo II en la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, antes de ese compromiso, el defensor del conjunto de Chongoyape, Pablo Míguez, tomó la palabra para emitir un contundente comentario sobre este atractivo duelo.

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Pablo Míguez, jugador de Juan Pablo II, dio fuerte calificativo al partido contra Alianza Lima

Míguez ya vive la previa del esperado duelo entre Juan Pablo II y Alianza. El defensor del conjunto de Chongoyape destacó la preparación que viene realizando el equipo dirigido por Jorge Araujo y aseguró que existe mucha ilusión por afrontar un partido especial ante uno de los clubes más grandes del fútbol peruano.

"Estamos trabajando bien, fuerte y con mucha humildad porque se viene un lindo partido para todoo. Creo que estamos muy bien, hicimos una buena preparación. Cada vez, cada partido que pasa vamos agarrando la idea del 'Coco' Araujo. El equipo viene afianzándose más, los chicos que han llegado también y los jóvenes también", empezó diciendo en Movistar Deportes.

Juan Pablo II atraviesa además una lucha importante en la parte baja de la tabla, por lo que Míguez considera que el encuentro representa una oportunidad para demostrar el crecimiento que ha tenido el plantel en las últimas jornadas. El defensor espera que el equipo pueda aprovechar su condición de local y sumar tres puntos que le permitan alejarse de los últimos lugares.

"Seguimos en esa pelea, con mucho trabajo y ahora tenemos la oportunidad de jugar un lindo partido contra Alianza Lima en casa, para seguir rectificando el buen momento del equipo y la confianza que estamos teniendo. Esperemos tener un buen partido y quedarnos con los tres puntos en casa", manifestó.

Pablo Míguez reveló cómo vivirá Chongoyape el partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II

El duelo tendrá además un significado especial para Juan Pablo II y los habitantes de Chongoyape, ya que será la primera vez que un equipo considerado grande visite la ciudad. Míguez reconoció que este detalle genera una motivación adicional en el plantel, aunque también implica una responsabilidad importante por representar a toda la localidad.

"Es muy motivante para nosotros, para la ciudad porque es la primera vez que viene un equipo grande acá. Creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo, y es una responsabilidad para nosotros el representar a la ciudad y la gente. Eso nos lleva a estar concentrados y hacer un gran partido para conseguir los tres puntos. En este campeonato queremos hacernos fuertes de local y aprovechar la localía, que siempre para cualquier equipo es importante jugar en su casa con su gente", concluyó.