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Melgarejo, DT de Cienciano, dejó reflexivo comentario tras derrota en Sudamericana: "Tengo que..."

El DT de Cienciano fue autocrítico luego de la derrota por 3-0 ante Puerto Cabello por la Copa Sudamericana. ¿Qué dijo? Te lo comentamos aquí.

Antonio Vidal
Horacio Melgarejo habló sobre la derrota que sufrió Cienciano en Copa Libertadores. Foto: composición Líbero/IG
Horacio Melgarejo habló sobre la derrota que sufrió Cienciano en Copa Libertadores. Foto: composición Líbero/IG
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Cienciano no pudo en su visita a Venezuela en su enfrentamiento ante Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana. El ‘Papá’ cayó por un abultado 3-0 ante el conjunto venezolano, lo que dejó varios temas para el análisis, algo que hizo Horacio Melgarejo, quien fue muy autocrítico con la derrota de su equipo y reconoció la superioridad del rival durante el desarrollo del partido.

Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: Así marcha el Grupo B

Luego del resultado adverso de visitante, el técnico del conjunto cusqueño resaltó el rendimiento de Academia Puerto Cabello, al que reconoció como justo ganador del partido.

"No sé si nos faltó algo a nosotros, más bien pienso que el rival hizo muy bien las cosas. Tengo que reconocer que fue un triunfo muy justo de parte del equipo local", fueron las primeras palabras del técnico argentino.

A pesar de la derrota, resaltó que seguirán trabajando. “Nosotros tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo. Ni cuando ganábamos éramos tan buenos ni ahora que perdimos somos tan malos", complementó.

El entrenador también señaló que la prioridad inmediata es volver a concentrarse en la Liga 1, donde el equipo todavía conserva objetivos importantes por cumplir. "Ahora queda cambiar el chip y meternos en el torneo local, que aún seguimos con chance, y prepararnos para la Sudamericana, donde aún estamos primeros".

¿Cómo quedó Cienciano en la Sudamericana tras perder ante Puerto Cabello?

A pesar de la derrota, Cienciano sigue siendo líder del grupo B, con 7 puntos, seguido de Puerto Cabello, que con la victoria tiene 6.

Cienciano es líder del grupo B

Cienciano es líder del grupo B

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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