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Alejandro Hohberg calienta la previa del Cienciano vs Alianza Lima con rotundo calificativo: “Muy…”
En una reciente entrevista, Alejandro Hohberg dejó en claro las convicciones que tiene el elenco cusqueño previo al duelo contra los blanquiazules.
Cienciano del Cusco se prepara para lo que será su partido contra Alianza Lima este sábado 16 de mayo, encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho encuentro se realizará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por lo que el elenco local tendrá la oportunidad de poder robarle puntos a los íntimos, quienes se encuentran primeros en la tabla de posiciones.
Previo a este duelo, en una reciente entrevista con el programa ‘Mano a Mano’, se tuvo como entrevistado a Alejandro Hohberg, figura del ‘Papá’, quien habló sobre sus sensaciones para este importante encuentro en la lucha por el primer capítulo del torneo local.
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Alejandro Hohberg tuvo rotundo calificativo previo al duelo con Alianza Lima
Para el volante, ganarle a Alianza no es negociable, pues el equipo quiere seguir peleando el torneo y soñar con ser campeones del Apertura.
"Tenemos que ganarle a Alianza. Si queremos pelear el torneo y soñar con ser campeones, no podemos perder este fin de semana", fueron las primeras palabras del jugador de 34 años, dejando la evidencia la importancia que tendrá este compromiso para ambos clubes.
En otro momento, el ex Alianza Lima, sorprendió con potente calificativo que utilizó para referirse al elenco de La Victoria.
"Alianza es un equipo muy fuerte y viene haciendo bien las cosas, pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo y seguir soñando hasta la última fecha", complementó.
También resaltó que este compromiso es importante la victoria ayudará a recortar la brecha. “Tenemos que aprovechar esta oportunidad para achicar la brecha de puntos y esperar que ellos dejen unidades en el camino", finalizó.
Próximos partidos de Cienciano
- 16 de mayo | Liga 1 - Apertura
Cienciano vs. Alianza Lima – 5.45 p. m.
- 21 de mayo | Copa Sudamericana - Fase de Grupos
Atlético-MG vs. Cienciano – 5.00 p. m.
- 24 de mayo | Liga 1 - Apertura
Sport Huancayo vs. Cienciano – 1.15 p. m.
- 27 de mayo | Copa Sudamericana - Fase de Grupos
Cienciano vs. Juventud – 5.00 p. m.
- 31 de mayo | Liga 1 - Apertura
Cienciano vs. Sporting Cristal – 3.00 p. m.
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