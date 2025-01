Jairo Concha asegura que "se siente titular" tras anotar con Alianza Lima

El atacante de Alianza Lima , Jairo Concha , afirmó que, a pesar de que varios jugadores no logran jugar todos los partidos, todos se sienten importantes porque en cualquier momento les puede llegar su oportunidad, pero resaltó que, él sí se siente uno de los titulares del equipo.

"Yo creo que todos los jugadores debemos sentirnos titulares. Ya va a depender si el profe nos pone o no, pero en lo particular, yo sí me siento titular", indicó en una entrevista para Alianza Lima.