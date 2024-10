La particular anécdota que tuvo Axel Moyano en sus inicios como futbolista

"A Alianza Lima llegue el 2014 porque el profe ya me conocía, sabía como jugaba y me llamó para sumar al equipo. Siempre he sido hincha de Alianza, recuerdo que la última vez que vine fue cuando jugó contra San Martin y en los últimos minutos anotó Gonzalo Godoy y ahora que juego en la reserva, siento doble alegría por jugar con el equipo de mis amores", declaró en aquel entonces el joven futbolista.