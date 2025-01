Claudio Torrejón sobre su renovación con Sport Boys: "Es un poco difícil"

"Recién hace un par de días se comunicaron conmigo de parte del club (Sport Boys). Han hablado con mi representante y se que es un poco difícil el tema. Pasaron tantos días que yo sí comencé a escuchar a los demás equipos que me habían llamado, gracias a Dios", declaró el centrocampista a 'Balón Parado', podcast del diario Líbero .

Asimismo, añadió que desconoce lo que pueda pasar, ya que todavía no determina absolutamente nada. "Estoy en eso. Todavía no he tomado ninguna decisión, pero esperaré y máximo la semana que viene tendré definido el tema", añadió.