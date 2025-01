Final Liga 1: ¿Cómo le fue a Diego Haro dirigiendo a Cristal y Alianza?

Diego Haro será el encargado de dirigir la primera final de La Liga 1 entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el Estadio Nacional este domingo, así lo dio a conocer La Comisión Nacional De Árbitros ( CONAR ). A continuación, su historial en partidos trascendentales.

El último encuentro que dirigió Haro fue Alianza Universidad vs. Ayacucho, correspondiente a la última fecha de la Fase 2, donde se concretó el descenso del cuadro huanuqueño y la clasificación de los 'Zorros' a la Sudamericana .

El juez de 38 años no ha sido ajeno a las polémicas en partidos de gran envergadura. Hablamos del Colombia vs. Ecuador por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022, donde el juez fue muy cuestionado por varias jugadas y sus posteriores decisiones y el gol anulado al último minuto a Yerry Mina. El duelo donde amonesto más fue el partido de vuelta entre Peñarol vs. Paranaense, por semifinales de la Copa Sudamericana.