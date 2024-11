Alianza Lima: Arley Rodríguez y el acto de fe que tuvo antes de fichar por los blanquiazules

Luego, el delantero agregó. "Vestir la camiseta de Alianza es muy duro. Día a día sientes la presión que la hinchada quiere cosas. Me enseñaron que un equipo grande como Alianza solo queda en la historia quedando campeón. Se sentía una tensión que lo teníamos cerca, muchos no habían estado tan cerca del título. Algunos chicos como Barcos o Farfán nos decían que ya habíamos cumplido y que jugáramos con el corazón por la familia y la hinchada", sostuvo en Ovación.

Sobre la anécdota que tuvo antes de fichar por Alianza Lima, contó. "Le di gracias a Dios. Este año nació mi niño y nació un poco enfermo y dos días antes que salga del hospital, le pedí a Dios que me dé trabajo y al día siguiente me llamó Bustos y no lo dudé, sabía que era la bendición que me dio Dios", reveló.