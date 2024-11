Lander Aleman: "Agustín Lozano tiene el respaldo de la mayoría de asambleístas"

A pocas semanas de las elecciones de la FPF, Lander Aleman, presidente de Alianza Atlético de Sullana y uno de los directivos más antiguos del fútbol peruano, contó detalles hasta ahora poco conocidos de la actual gestión al mando de Agustín Lozano.

El titular del cuadro "Churre" primero puso el freno de mano antes de arrancar el diálogo con LÍBERO: "Por si acaso yo no pertenezco a la directiva de la Federación y tampoco voy a postular". Luego de poner el parche, Lander reveló por qué Lozano cuenta con la aceptación de los asambleístas.

"Yo he visto el interés de él de apoyar a los clubes y ha apoyado a muchos clubes, empezando por Segunda División. Antes, los equipos de Segunda División no recibían la mano de nadie porque no hay televisión, no hay nada, lo digo yo que he estado tres años en Liga 2. Sin embargo, ahora con la actual gestión de la Federación los clubes han recibido treinta mil dólares mensuales, que ya es un apoyo, es algo que se consiguió después de muchos años y esa es gestión de Agustín Lozano.

A los equipos de primera, la FPF les ha pagado la deuda con la Agremiación y los ha ayudado a refinanciar sus deudas, en pandemia exoneró el pago del porcentaje por derechos de televisión y cada club pudo recibir más de cien mil dólares mensuales. La organización y logística de la Liga 1 y Liga 2 fue sacada adelante con recursos de la Federación en tiempos difíciles , entonces creo que hay gestiones de Lozano que no se pueden desmerecer. Seguramente tendrá discrepancias con algunos clubes, pero en términos generales la gestión es buena y tiene el respaldo de la mayoría", señaló.

El plazo para presentar listas se cerró el pasado 21 de noviembre y solo ingresó al sistema del comité electoral de la FPF la nómina oficialista de Lozano. Según el presidente de Alianza Atlético, hay un pequeño sector de poder mediático que lo rechaza porque es un dirigente que se inició en el fútbol desde una liga provincial (Lambayeque).

"La gente dice que Agustín Lozano se quiere entornillar en el cargo, pero él no es más que un presidente encargado en reemplazo del titular Edwin Oviedo, todavía no ha sido presidente nombrado. Como ven que es un dirigente provinciano que ha salido de abajo, quieren arrimarlo y él ha demostrado profesionalismo y es capaz de manejar la Federación a pesar del cargamontón que le hacen.

En la última asamblea, de cuarenta personas, treinta y seis han votado a favor de él, entonces los asambleístas no son locos para darle ese respaldo. Si hay una persona que quiere competir y postular, que se presente y dé a conocer sus propuestas, para mí, Agustín está haciendo las cosas bien, le sacan refritos (denuncias pasadas) para machacarlo y eso no me parece justo", afirmó.

Para Lander Aleman, el grupo de oposición conformado por Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cienciano, está buscando generar un clima de inestabilidad con sus constantes apelaciones al TAS porque la FPF no cede a sus presiones para modificar los estatutos que avalan FIFA y Conmebol.

"Seguro han hecho algún pedido exagerado que la Federación no les puede cumplir, yo creo que cuatro clubes no hacen el campeonato, lo hacen los dieciocho. Por cuatro clubes no puede haber inestabilidad, no sé qué quieren estos señores porque desde hace seis meses andan reclamando y no proponen nada positivo para el fútbol peruano", manifestó.

¿Cuándo se realizarán elecciones en la FPF?

El proceso de votación será el lunes 20 de diciembre. La vigencia de la nueva junta directiva será por el periodo 2022-2025.

¿Quiénes son los candidatos?

Solo se presentó una lista, la que encabeza Agustín Lozano. A continuación los integrantes de la lista:

Agustín Lozano Saavedra - Presidente

Victor Raúl Rojas Tito (Sport Huancayo) - Primer Vicepresidente

Luis Alberto Duarte Plata (Liga Departamental de Ancash) - Segundo Vicepresidente

Raúl Eduardo Bao García (Club Universidad San Martín) - Integrante 1

Gisella Karen Mandriotti Nightingale (Academia Deportiva Cantolao) - Integrante 2

Osías Ramírez Gamarra (UTC) - Integrante 3

Víctor Bellido Aedo (Ayacucho FC) - Integrante 4

Arturo Ignacio Ríos Sánchez (Atlético Grau) - Integrante 5

José Carlos Isla Montaño (Juan Aurich) - Integrante 6

Genaro Humberto Miñán Amanza (Liga Departamental de Tumbes) - Integrante 7