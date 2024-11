Pedro Garay llenó de elogios a Roberto Palacios: "Era el Lionel Messi de Cristal"

"Sporting Cristal me dio todo, jugar una final de Copa Libertadores no a todos se les da. Creo que me fue bastante bien con esa camiseta y estoy muy agradecido", comentó el ex futbolista en Fútbol Como Cancha de RPP.

"A mí siempre me gustaría trabajar para Sporting Cristal. Nosotros somos formadores, no sé cómo se maneja ahora el club pero conmigo no se han contactado. Cuando estuvo Carlos Benavides le comenté por qué nunca pensaron en mí, pero no me contestó", finalizó.