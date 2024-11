José Fajardo sorprende con una cláusula tras llegar a un acuerdo con Cusco FC

José Fajardo es uno de los nuevos refuerzos de Cusco FC para la temporada 2022 . Su capacidad goleadora convenció al plantel de Marcelo Grioni por lo que se espera lo mejor de él a lo largo de la Liga 1. No obstante, hay un aspecto que se dejó en claro en su contrato, ya que hay incertidumbre en caso el cuadro 'negro y dorado' no juegue en la Primera División.

"Cuando el técnico (Marcelo Grioni) estaba en Cienciano me quería, pero no se dio y ahora que está en el Cusco FC empezó toda la transacción y llegamos a un acuerdo", reveló.

"He visto varios partidos de Alberto Quintero, también de Luis Tejada cuando jugaba, creo que el fútbol peruano es un buen fútbol. Además, Ayarza me comentó que es un fútbol muy físico y por eso tomé la decisión de ir y he fichado por todo el 2022", sostuvo el futbolista panameño.