Liga 1: Percy Prado y su baja cotización tras su discreto paso por Sporting Cristal

No tuvo el año deseado. Percy Prado tuvo un paso sin pena ni gloria por Sporting Cristal . El defensor llegó a inicios del 2021 procedente del Nantes de Francia. Sin embargo, no llegó a colmar las expectativas del comando técnico ni de la hinchada.

El lateral no encontró la regularidad y las veces que recibió la confianza de Roberto Mosquera no pudo ejercer su juego. El pasado miércoles 5 de enero, Sporting Cristal confirmó que Percy Prado no seguirá en el club. Ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato en buenos términos.