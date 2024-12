San Martín: ¿Cuándo es la audiencia ante el TAS por el descenso?

Binacional y San Martín , descendieron en la temporada 2021, pero ante actos irregulares solicitaron al TAS una medida cautelar para que la Liga 1 no se inicie el próximo 3 de febrero y se suspenda hasta que se defina el tema del descenso.

San Martín ante esto pidió no empezar el torneo hasta que todo quede claro, por ello se confirmó que la audiencia será el 13 de enero a las 7:00 am (hora peruana). Si el reclamo prospera el torneo no podría empezar hasta que se encuentre una definición del descenso.