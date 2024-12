Alianza Atlético aseguró a exjugador de Alianza Lima como refuerzo para la temporada 2025

Jorge del Castillo renovó contrato con Alianza Atlético para la temporada 2025. Foto: Alianza Atlético

Del Castillo tiene una corta experiencia por el fútbol profesional, al cual recién pudo llegar en la temporada 2023. Tras estar en las divisiones menores y disputar el Torneo de Reservas con Alianza Lima , el elenco victoriano decidió promoverlo al primer equipo en dicha campaña. Sin embargo, solo estuvo en cancha 10 minutos en tres encuentros ligueros , razón por la cual no le volvieron a extender su vínculo para el 2024 y recaló en Sullana.

Jorge del Castillo debutó profesionalmente en el 2023 con camiseta de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Es preciso señalar que el cambio de aires que tuvo Jorge del Castillo en Alianza Atlético no fue el mejor en cuanto a oportunidades porque solo jugó 167 minutos en 4 compromisos, en los cuales no pudo marcar goles ni dar asistencias. No obstante, el 'Vendaval' le ha ratificado la confianza y seguirá siendo parte de la plantilla por el 2025.