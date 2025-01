¿Hay otros clubes peruanos que regresarían a la Liga 1 como Binacional y Ayacucho FC?

PUEDES VER: Delantero peruano más valioso en Alianza Lima no es titular y es suplente de Guerrero

Asimismo, Gonzáles negó que haya otros clubes peruanos que puedan regresar a la Liga 1 de la misma forma de los equipos antes mencionados. "Yo no tengo conocimiento que haya otra situación similar.", precisó el gerente.

"Y definitivamente afecta no solo a la organización, afecta también a los demás clubes, porque esto hace que se apriete el calendario, hace que los clubes que tienen competiciones internacionales no puedan tener el suficiente descanso porque vamos a tener que jugar algunos miércoles para compensar, para que el calendario entre en todo el año y no acabe en el 2026.", expresó Jesús Gonzáles sobre las consecuencias de la decisión judicial.