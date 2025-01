Campeón del mundo con Argentina pudo jugar por histórico club de la Liga 1: "Es verídico"

¿Se lo hubiesen imaginado dando cátedra en la Liga 1 ? Aunque usted no lo crea, nuestro país estuvo muy cerca de ver jugar a un campeón del mundo en el torneo local. Esta historia se remonta a mucho antes de que Argentina se alzara con el título de Catar 2022 , pues uno de los integrantes de ese plantel dirigido por Lionel Scaloni estuvo a poco de firmar con un histórico club del balompié nacional.

Así lo reveló el exvolante de Universitario, Alfonso Barco. ¿Y que tiene que ver 'Fonchi' con esto? Resulta que cuando aún no debutaba a nivel profesional, fue testigo de como la Universidad San Martín negoció para tener en sus filas a Enzo Fernández , quien en ese momento estaba en las inferiores de River Plate.

Enzo Fernández estuvo en la mira de Universidad San Martín antes de ganar el Mundial 2022 con Argentina. Foto: AFP

"Antes de la pandemia fuimos a ver River vs. San Lorenzo de reservas y ahí estaba Enzo Fernández. Yo escribí en el grupo de mis mejores amigos que mi viejo (Álvaro Barco) lo iba a pedir prestado. Nadie lo conocía, pero les dije que no sabían como jugaba. Él se iba a ir hasta de River. Mi papá lo pidió prestado, pero le dijeron que no ya que quería ir cedido a Defensa y Justicia. Es verídico si alguien titula que Fernández pudo jugar en San Martín, tengo testigos", mencionó en el programa 'PF en Línea'.