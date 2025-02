Dejó el fútbol europeo y anotó su primer gol en la Liga 1 2025: "Después de una para…"

Cabe recordar que las renovaciones, refuerzos y salidas generaron mucha expectativa en los hinchas, quienes esperan que sus figuras puedan lucirse para lograr los objetivos. Los primeros encuentros que se disputaron en la fecha 1 del Torneo Apertura fueron Sport Huancayo vs. Alianza Atlético, Melgar vs. UTC de Cajamarca y Atlético Grau vs. Ayacucho FC.