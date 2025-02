¿Sport Boys puede cambiar su localía con Universitario y jugar en el Estadio Monumental?

El periodista Gustavo Peralta informó en su cuenta de X (ex Twitter) que Sport Boys no tiene habilitado el estadio Miguel Grau del Callao por decisión de las autoridades. "Por eso, y además por taquilla, desde hace un mes se pidió jugar el partido en el Nacional y con doble hinchada", explicó el comunicador en su red social.

Finalmente, Peralta indicó que si el IPD no da el visto bueno, Sport Boys no tendrá estadio para enfrentar a Universitario. Porque no podrán usar el recinto de Villa El Salvador, donde fueron locales en el 2024, por medidas de seguridad.